Молодик у Салтівському районі Харкова вирощував у квартирі коноплі

У Харкові поліцейські викрили молодика, який вдома вирощував коноплі та збував наркотичний засіб.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що чоловік вирощував рослини конопель при штучному освітленні та вентиляції.

Працівники поліції під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури Харкова провели санкціонований обшук у квартирі 24-річного мешканця району, звідки вилучили нарковмісні рослини, ємкості з подрібненою речовиною, схожою на канабіс, а також 36 готових до вживання цигаркових гільз з речовиною рослинного походження, електронні ваги та велику кількість порожніх полімерних зіп-пакетів.

Нарковмісні рослини та речовину направлено на експертне дослідження.

Слідчі ХРУП № 2 повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости