Сегодня 12:49
Харків отримав машини для прибирання тротуарів

КП «Шляхрембуд» отримало 10 мобільних машин, призначених для обслуговування пішохідних зон.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

На підприємстві зазначили, що спецтехніка вже залучена в роботі на вулицях міста.

«Машини є багатофункціональними та забезпечують прибирання сміття, листя й снігу на тротуарах, нанесення протиожеледних матеріалів, а також вакуумне очищення територій», – зазначають фахівці.

Крім того, в межах співпраці з містом компанія-виробник подарувала підприємству апарат для миття під високим тиском.

Агентство Телевидения Новости

