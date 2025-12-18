Сегодня 12:49
Просмотров: 86
Харків отримав машини для прибирання тротуарів
КП «Шляхрембуд» отримало 10 мобільних машин, призначених для обслуговування пішохідних зон.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
На підприємстві зазначили, що спецтехніка вже залучена в роботі на вулицях міста.
«Машини є багатофункціональними та забезпечують прибирання сміття, листя й снігу на тротуарах, нанесення протиожеледних матеріалів, а також вакуумне очищення територій», – зазначають фахівці.
Крім того, в межах співпраці з містом компанія-виробник подарувала підприємству апарат для миття під високим тиском.