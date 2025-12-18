Другое
Поранені внаслідок удару російського дрона по авто на Харківщині – у важкому стані

Поранені внаслідок удару російського дрона по авто на Харківщині – у важкому стані

18 грудня близько 10:00 російський FPV-дрон вдарив по автівці на Харківщині. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дрон влучив у цивільну автівку в селі Піски-Радьківські Ізюмського району. Транспортний засіб знищено.

Двоє чоловіків віком 44 та 35 років дістали поранення. Постраждалі перебувають у важкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом учинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

