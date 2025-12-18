Другое
В одеському ТЦК побили поліцейського: один з військових був п’яний

В Одесі під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку, сталася бійка. Троє військових напали на правоохоронця.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків слідчими територіального підрозділу поліції розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією, максимальне покарання за цей злочин – до п’яти років позбавленням волі.

Фігурантам повідомлено про підозру. Вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

