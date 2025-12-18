У Харкові оголосили вирок підліткам, які до смерті побили чоловіка

У серпні у Харкові між двома неповнолітніми, яким на момент вчинення злочину було по 16 років, та чоловіком раптово виникла сварка, яка переросла в бійку. Внаслідок отриманих травм 22-річний чоловік помер.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час сутички один із підлітків ударив потерпілого в обличчя, від чого той упав на землю.

«Не зупиняючись, нападник продовжив побиття. Юнаки завдали чоловіку не менше шести ударів руками та ногами по тулубу і чотирьох – по обличчю», – розповіли в прокуратурі.

Попри травми, постраждалий зміг самотужки підвестися, але втратив свідомість після чергового удару. Внаслідок отриманих ушкоджень чоловік помер.

Правоохоронці затримали підлітків, з того часу вони перебували під вартою. У судовому засіданні обвинувачені визнали вину в повному обсязі, щиро розкаялися та попросили вибачення у матері загиблого.

Суд визнав юнаків винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України) та засудив їх до семи років позбавлення волі кожного. Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку.

