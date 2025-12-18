Сегодня 18:15
Просмотров: 50
На Харківщині триває один бій на Південно-Слобожанському напрямку
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 грудня. Триває 1394 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
З початку цієї доби відбулося 98 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки поблизу Стариці та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.