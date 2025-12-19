Поблизу Нью-Йорка на Донеччині загинув гранатометник із Харківської області

У боях на Донеччині у липні 2024 року загинув військовослужбовець Збройних Сил України Олексій Гагарін, який проходив службу у стрілецькому підрозділі.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олексій Гагарін народився 28 липня 1981 року в місті Лозова Харківської області. Закінчив дев’ять класів Лозівської загальноосвітньої школи №1, після чого навчався у Панютинському училищі №56, де здобув фах тракториста-машиніста.

Після завершення навчання працював столяром на приватному підприємстві «МЕЛЬПРОМ», де займався виготовленням віконних конструкцій. З 2005 по 2018 рік проживав разом із родиною в селі Нова Іванівка.

У квітні 2024 року Олексій Гагарін був мобілізований до лав Збройних Сил України. Проходив службу гранатометником 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А7087 у званні молодшого сержанта. Під час виконання бойових завдань разом із побратимами захопив у полон вісьмох окупантів.

29 липня 2024 року, наступного дня після свого 43-го дня народження, Олексій Гагарін загинув у бою поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

Агентство Телевидения Новости