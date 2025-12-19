Сегодня 08:48
Підрозділ ДШВ знищив склад боєприпасів на Куп’янському напрямку
Під час аеророзвідки на Купʼянському напрямку оператори БпЛА 77 ОАеМБр виявили польовий склад боєприпасів росіян.
Про це повідомили у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.
Після підтвердження цілі по складу відпрацювали FPV-дроном. Об’єкт знищено разом із запасами БК.
Як зазначили у підрозділі, знищення таких складів безпосередньо впливає на бойові можливості окупантів.
«Менше БК – менше обстрілів, менше загроз для військових та цивільних», – йдеться в повідомленні.