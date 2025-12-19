Другое
Сегодня 08:48
Просмотров: 54

Підрозділ ДШВ знищив склад боєприпасів на Куп’янському напрямку

Під час аеророзвідки на Купʼянському напрямку оператори БпЛА 77 ОАеМБр виявили польовий склад боєприпасів росіян.

Про це повідомили у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.

Після підтвердження цілі по складу відпрацювали FPV-дроном. Об’єкт знищено разом із запасами БК.

Як зазначили у підрозділі, знищення таких складів безпосередньо впливає на бойові можливості окупантів.

«Менше БК – менше обстрілів, менше загроз для військових та цивільних», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

