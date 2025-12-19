Другое
У берлінському метро на знак солідарності з Україною зробили класну кімнату

Через російські авіаудари українських дітей часто навчають на станціях метро. На кілька днів подібний тимчасовий клас влаштували на станції берлінського метро Александерплац. У ньому займаються школярі з району Нойкельн.

Про це пише «ЮНІСЕФ Німеччина».

Мета акції – привернути увагу до важкого становища дітей в Україні. На відкритті підземного класу була присутня міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рим Алабалі-Радован.

«Ця акція наочно показує, в яких умовах діти в Україні змушені вчитися. Берлін твердо стоїть на боці України – це проявляється в співчутті, у відповідальності та в конкретних діях», – заявила берлінський сенатор з питань освіти Катаріна Гюнтер-Вюнш.

