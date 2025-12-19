Ранковий удар по селу Осиново на Харківщині: загинув чоловік

Дрон окупантів вдарив по приватному будинку на Куп’янщині, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 грудня близько 6:30 в с. Осиново Куп’янського району ворожий FPV-дрон вдарив по території приватного домоволодіння.

За даними прокуратури, внаслідок атаки загинув 47-річний чоловік. Пошкоджено будинок.

Крім того, 18 грудня російські війська завдали ударів по селу Одноробівка Богодухівського району. Близько 16:00, попередньо, з реактивної системи залпового вогню «Град» було обстріляно населений пункт. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та електромережі.

Також орієнтовно о 14:00 ворожий FPV-дрон влучив у приміщення музичної школи, яка не працювала.

За процесуального керівництва Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронними органами продовжують фіксацію та документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

Агентство Телевидения Новости