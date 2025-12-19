Другое
БпЛА окупантів атакували чотири громади Харківщини: є постраждалі, виникли пожежі

Упродовж доби армія рф били шахедами по Харківщині.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

У селі Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків, 1981 та 1990 р.н., горів автомобіль.

У Новопокровській громаді Чугуївського району сталось загоряння на території цивільного об’єкта.

У селі Рідний Край Золочівської громади Богодухівського району горів автомобіль. Вибухом пошкоджені 4 приватних будинки та 2 господарчі споруди.

У селищі Старий Салтів Чугуївського району горів дах приватної оселі.

