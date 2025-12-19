Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:58
Просмотров: 88

Фіктивна реабілітація військових: судитимуть директора медзакладу на Харківщині

Фіктивна реабілітація військових: судитимуть директора медзакладу на Харківщині

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння у медзакладі на Харківщині бюджетними коштами, виділеними на надання медичних послуг у межах програми медичних гарантій. Сума збитків, завданих державі, становить понад 1,7 млн гривень.

Про це повідомили в Національній поліції.

У ході слідства встановлено, що 71-річний директор одного з медичних закладів Харківської області, зловживаючи службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров’я щодо фактичної тривалості реабілітації пацієнтів. Зокрема, більше сотні військовослужбовців фактично перебували на лікуванні до 7 діб, однак у звітній та медичній документації було зазначено 14 діб, що є обов’язковою умовою для оплати послуг Національною службою здоров’я України.

На підставі неправдивих даних до НСЗУ подавалися звіти, за якими державі було безпідставно завдано матеріальних збитків на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 