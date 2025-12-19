Другое
У Харкові в двох ДТП загинули троє пішоходів

Увечері 18 грудня в Основ’янському та Новобаварському районах Харкова сталися дві ДТП, в яких загинули троє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Близько 20:30 по вулиці Мереф’янське шосе стався наїзд автомобіля Toyota Corolla на пішохода. Керував автівкою 31-річний чоловік. Машина рухалася зі сторони проспекту Аерокосмічного в напрямку міста Мерефи. В цей час 61-річний чоловік перебігав проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок наїзду пішохід дістав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. 

О 22:50 на вулиці Полтавський шлях автомобіль Toyota Hilux під керуванням 39-річного чоловіка наїхав на 38-річну жінку та чоловіка. Пішоходи перетинали проїзну частину у невстановленому для переходу місці. Внаслідок ДТП чоловік та жінка загинули на місці.

За вказаними фактами слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

