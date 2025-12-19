Другое
Сегодня 17:13
Окупанти вдарили по газовидобувному об’єкту на Харківщині

Росіяни цілеспрямовано запустили понад десяток «шахедів» по газовидобувному об’єкту на Харківщині, роботи на якому не ведуться вже майже рік.

Про це повідомили в групі Smart Energy.

Обладнання зазнало значних руйнувань, наслідки уточнюються. Працівники не постраждали.

«З початку року підприємство простоює через зупинений спецдозвіл на видобуток», – йдеться в повідомленні.

У Smart Energy зазначають, що об’єкт опинився під подвійним тиском.

«Ззовні його знищують прямими російськими ударами, а зсередини блокують роботу недосконалі санкційні механізми та нераціональні рішення держслужбовців. Результат такого тиску для України очевидний та нищівний – втрати газу, податків, робочих місць», – зазначили в компанії.

Початок відновлення об’єкта залежить від рішення щодо розблокування ліцензій.

Агентство Телевидения Новости

