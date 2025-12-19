Окупанти вдарили по газовидобувному об’єкту на Харківщині
Росіяни цілеспрямовано запустили понад десяток «шахедів» по газовидобувному об’єкту на Харківщині, роботи на якому не ведуться вже майже рік.
Про це повідомили в групі Smart Energy.
Обладнання зазнало значних руйнувань, наслідки уточнюються. Працівники не постраждали.
«З початку року підприємство простоює через зупинений спецдозвіл на видобуток», – йдеться в повідомленні.
У Smart Energy зазначають, що об’єкт опинився під подвійним тиском.
«Ззовні його знищують прямими російськими ударами, а зсередини блокують роботу недосконалі санкційні механізми та нераціональні рішення держслужбовців. Результат такого тиску для України очевидний та нищівний – втрати газу, податків, робочих місць», – зазначили в компанії.
Початок відновлення об’єкта залежить від рішення щодо розблокування ліцензій.