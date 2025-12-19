Пункти пропуску на українсько-польському кордоні напередодні свят перевантажені

У період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської та Волинської областей спостерігається зростання пасажиропотоку. За попередніми прогнозами кількість подорожуючих може збільшитися до 25% у порівнянні зі звичним рівнем.

Про це повідомили в ДПСУ.

Наразі фіксується накопичення транспортних засобів на всіх напрямках, зокрема й автобусному сполученні. В’їзд автобусів до пунктів пропуску здійснюється через електронну систему єЧерга, в якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону.

Втім, у пунктах пропуску Шегині та Краківець, що на Львівщині, слотування наразі не запроваджене. У зв’язку з цим автобуси, зареєстровані в системі єЧерга, прямують через ці два пункти пропуску без визначеного часу, що додатково збільшує навантаження.

«Радимо уточнювати у перевізника через який саме пункт пропуску заплановано маршрут та обирати менш завантажені пункти пропуску. Також плануйте перетин кордону в ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік нижчий», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники радять розглядати альтернативні маршрути через пункти пропуску в інших областях.

Ситуація станом на 14:00 на українсько-польському кордоні

Очікування на виїзд з України:

«Шегині» – 120 авто, 20 автобусів.«Смільниця» – 90 авто.«Рава-Руська» – 80 авто.«Краківець» – 85 авто, 24 автобуси.«Нижанковичі» – 70 авто.«Грушів» – 65 авто.«Угринів» – 50 авто.«Устилуг» – 120 авто та 9 автобусів.

Очікування на в’їзд в Україну:

«Краківець» – 40 авто.«Шегині» – 15 авто.

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону та Волинського прикордонного загону збільшили кількість нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця, а також підтримують взаємодію з польськими колегами для пришвидшення процедур на кордоні.

Агентство Телевидения Новости