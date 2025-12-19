Другое
Сегодня 19:10
На Харківщині прикордонники знищили транспорт, укриття, зв’язок та склад БК окупантів

У Харківській області прикордонники завдали ударів по окупантах. Оператори дронів виявили та знищили укриття та техніку загарбників.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Аеророзвідники-оператори РУБпАК Sky hawks 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Завдяки прицільним ударам FPV-дронів було знищено:

2 транспортні засоби;3 укриття;4 антени зв’язку;склад БК.

«Кожен удар – це мінус для ворога та ще один крок до нашої перемоги», – зазначили в ДПСУ.


Агентство Телевидения Новости

