На Харківщині прикордонники знищили транспорт, укриття, зв’язок та склад БК окупантів
У Харківській області прикордонники завдали ударів по окупантах. Оператори дронів виявили та знищили укриття та техніку загарбників.
Про це повідомили в ДПСУ.
«Аеророзвідники-оператори РУБпАК Sky hawks 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони методично знищують бойові ресурси ворога на Південно-Слобожанському напрямку», – йдеться в повідомленні.
Завдяки прицільним ударам FPV-дронів було знищено:
2 транспортні засоби;3 укриття;4 антени зв’язку;склад БК.
«Кожен удар – це мінус для ворога та ще один крок до нашої перемоги», – зазначили в ДПСУ.