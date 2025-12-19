У Новобаварському районі Харкова з’явилася вулиця Артема Костирі

У Харкові колишню вулицю Третю, розташовану в Новобаварському районі, перейменували на вулицю Артема Костирі.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської міської ради сьогодні, 19 грудня, на позачерговій сесії.

Артем Костиря – колишній начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області, який загинув під час виконання службових обовʼязків у липні 2024 року.

Агентство Телевидения Новости