Другое
Перейти к списку новостей
19.12.2025 23:19
Просмотров: 54

Російській дрон вдарив по автівці на Харківщині, постраждав водій

Російській дрон вдарив по автівці на Харківщині, постраждав водій

Вдень 19 грудня у селі Металівка Чугуївського району російський FPV-дрон вдарив по автомобілю.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки 43-річний водій дістав опіки. Автівка знищена.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 18 грудня окупанти вдарили безпілотником по легковому автомобілю в селі Піски-Радьківські Борівської громади. Постраждали двоє чоловіків.

Також 13 грудня в селі Зарічне Старосалтівської громади відбулося влучання російського БпЛА в землю поряд з автомобілем Mitsubisi. Уламки поранили 10-річну дівчину та її 34-річна матір. Дитину госпіталізували. Гостру реакцію на стрес дістала й 65-річна місцева жителька.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 