Російській дрон вдарив по автівці на Харківщині, постраждав водій

Вдень 19 грудня у селі Металівка Чугуївського району російський FPV-дрон вдарив по автомобілю.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки 43-річний водій дістав опіки. Автівка знищена.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 18 грудня окупанти вдарили безпілотником по легковому автомобілю в селі Піски-Радьківські Борівської громади. Постраждали двоє чоловіків.

Також 13 грудня в селі Зарічне Старосалтівської громади відбулося влучання російського БпЛА в землю поряд з автомобілем Mitsubisi. Уламки поранили 10-річну дівчину та її 34-річна матір. Дитину госпіталізували. Гостру реакцію на стрес дістала й 65-річна місцева жителька.

