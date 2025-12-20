Джошуа зламав Полу щелепу: обох спортсменів відсторонено від боксу після поєдинку в Маямі

У ніч на 20 грудня в американському Маямі відбувся рейтинговий бій в суперважкій вазі, в якому колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29–4, 25 КО) нокаутував американця Джейка Пола (12—2, 7 КО).

Про це повідомляє Sport.ua.

Після поєдинку обох боксерів було відсторонено від боксу Спортивною комісією штату Флорида через потенційні травми та загрозу здоров’ю. Найбільше постраждав саме Пол, якому зламали щелепу.

Американець вирушив до лікарні одразу після завершення бою. Про точні терміни відсторонення британця та американця комісія повідомить пізніше, проте Джейк може отримати тримісячну заборону на проведення боїв.

Шоумен Джейк Пол поділився емоціями після поразки.

«Хлопці, я вже здобув перемогу у всіх сферах життя. Моя сім’я, моя прекрасна наречена Ютта і цей спорт дуже сильно допомогли мені у житті. Здається, у мене зламана щелепа. Проте, чорт забирай, це було чудово. Мене щойно побив один із найкращих боксерів усіх часів. Тому я повернуся і колись завоюю пояс чемпіона світу. Я не здивований результатом, чесно кажучи, просто втомився», – наголосив Пол.

Нагадаємо, у ніч із 19 на 20 грудня 2025 року в американському Маямі Джейк Пол програв

