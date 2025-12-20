Другое
Сегодня 11:50
У Харкові біля Палацу одруження облаштують новий сквер

На території біля Палацу одруження, який тимчасово зачинений на реставрацію, з’явиться новий сквер.

Про це повідомили у міськраді.

Відповідний проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для СКП «Харківзеленбуд» було затверджено 19 грудня на позачерговій сесії міськради.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що будівля Палацу одруження тривалий час перебувала в користуванні Міністерства юстиції, однак зараз повернута у комунальну власність територіальної громади.

«Палац одружень давно потребував ремонту. Крім того, поруч були прильоти, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень. Тому я дав завдання провести там реставраційні роботи, адже це пам’ятка архітектури. Харків’яни мають одружуватися в гідних умовах, це пам’ять на все життя. Тому на прилеглій території буде облаштований сквер – гарна локація, де харків’яни зможуть зробити фото на пам’ять», – зазначив мер.

