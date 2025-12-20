Другое
Наїхала на пішохода на Чугуївщині: водійці повідомлено про підозру

Поліцейські повідомили про підозру водійці, яка скоїла наїзд на пішохода на Чугуївщині.

Проце повідомляє ГУНП в Харківській області. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що наприкінці листопада у місті Чугуїв 54-річна водійка автомобіля ВАЗ допустила наїзд на 55-річну жінку, яка перетинала проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП потерпілу з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікувального закладу. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, вона отримала тілесні ушкодження, що належать до категорії середньої тяжкості.

18 грудня слідчі Чугуївського РУП повідомили кермувальниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

