Забрав у знайомого телефон та здав у ломбард: у Харкові зловмиснику повідомили про підозру

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку за фактом шахрайства.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Поліцейські встановили, що 30-річний чоловік, перебуваючи біля одного з кіосків міста, побачив свого знайомого та, скориставшись довірливими стосунками, попросив у нього мобільний телефон нібито для здійснення дзвінка.

Отримавши гаджет, зловмисник пішов з чужим майном та згодом здав у ломбард. Потерпілому завдано шкоди на суму понад 6 600 гривень.

Дізнавачі відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

