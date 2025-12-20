Кількість загиблих внаслідок удару по АЗС на Харківщині зросла

Зросла кількість жертв ворожої атаки по АЗС у Нововодолазькій громаді 12 грудня.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні у лікарні помер 45-річний чоловік, який був важко поранений під час ворожих ударів.

«Медики щосили боролися за його життя. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – зазначив Синєгубов.

Наразі під наглядом лікарів перебувають двоє постраждалих.

Нагадаємо, вдень 12 грудня російські ударні безпілотники, попередньо, типу «Герань-2» вдарили по території АЗС.

