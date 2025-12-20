Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:40
Просмотров: 69

Повідомлено про підозру судді, яка збила у Харкові двох дівчат

Повідомлено про підозру судді, яка збила у Харкові двох дівчат

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру судді одного з районних судів Харківської області, яка 18 грудня на пішохідному переході наїхала на двох дівчат віком 13 та 14 років.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Нагадаємо, у ДТП на вулиці Дудинській у Харкові дівчата зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики доставили їх до лікарні.

ДБР у межах розслідування вживає всіх необхідних заходів для повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин і причин цієї дорожньо-транспортної автопригоди.

Судді повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 