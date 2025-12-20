Повідомлено про підозру судді, яка збила у Харкові двох дівчат

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру судді одного з районних судів Харківської області, яка 18 грудня на пішохідному переході наїхала на двох дівчат віком 13 та 14 років.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Нагадаємо, у ДТП на вулиці Дудинській у Харкові дівчата зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики доставили їх до лікарні.

ДБР у межах розслідування вживає всіх необхідних заходів для повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин і причин цієї дорожньо-транспортної автопригоди.

Судді повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

