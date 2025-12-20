Другое
Сегодня 13:10
Просмотров: 45

Чоловіку, який у Харкові вдарив ножем поліцейського, повідомлено про підозру

Чоловіку, який у Харкові вдарив ножем поліцейського, повідомлено про підозру

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку, який здійснив напад на дільничного офіцера поліції.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Подія відбулася 15 грудня 2025 року в Шевченківському районі міста. Під час патрулювання території обслуговування Харківського районного управління поліції № 3 поліцейські виявили чоловіка, який поводився підозріло. На законну вимогу працівників поліції надати документи для ідентифікації особи він почав втікати.

В ході спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той поводитися агресивно й у розпалі конфлікту дістав лезо ножа та вдарив поліцейського. Дільничного офіцера поліції шпиталізували.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

