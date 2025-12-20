Українські яхтсмени вибороли золоті медалі на чемпіонаті світу у Португалії

Українські яхтсмени — чемпіони світу з вітрильного спорту серед молоді.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

На молодіжному чемпіонаті світу у місті Віламора (Португалія) Святослав Мадоніч та Дмитро Карабаджак святкували перемогу у класі «420» серед чоловічих та змішаних екіпажів.

У фінальний день змагань відбулося три заїзди. У стартових перегонах наш екіпаж фінішував на 15 місці, проте вже у наступних став переможцем і у завершальних заїздах посів третє місце. Українці набрали 25 очок, випередивши ізраїльських яхтсменів Зіва Штуба та Лою Шеффлер (34 очки), які лідирували перед фінальною гонкою.

Бронза у новозеландців Камерона Брауна та Олівера Стоуна (38 очок).

