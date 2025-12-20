Другое
Сегодня 14:12
Лише після влучання авіабомби жителька Харківщини вирішила евакуюватися

Поліцейські успішно евакуювали жінку з небезпечної зони на Вовчанщині.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Як розповіли у поліції, під час перевірки населених пунктів громади, що перебувають під постійною загрозою ворожих обстрілів, правоохоронці виявили місцеву жительку. Лише після чергової атаки вона погодилася залишити свою оселю.

Поліцейські провели з населенням роз’яснювальні бесіди щодо ризиків перебування у зоні активних бойових дій. У ході цієї поїздки вони допомогли жінці виїхати у більш безпечне місце.

Рішення покинути дім вона ухвалила після того, як у будівлю влучила керована авіабомба.

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

Корисна інформація

