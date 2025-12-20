Збували наркотики та вирощували коноплі: у Харкові викрили злочинну групу

У Харкові поліцейські викрили групу осіб, які займалися збутом наркотиків та вирощуванням елітних сортів коноплі.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

«18 грудня працівники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими відділу поліції № 2 ХРУП № 3 за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, викрили чотирьох осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів на території Харкова та Харківської області», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, зловмисники – 38-річна жінка, 31-річний чоловік та двоє чоловіків віком 41 рік – здійснювали збут наркотиків серед кола знайомих, а також вирощували рослини коноплі для подальшого виготовлення канабісу.

Слідчі дії проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова.

У ході проведення шести санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 11 кілограмів канабісу, а також кокаїн, амфетамін, метамфетамін, пігулки екстазі, марки LSD, олію з вмістом ТГК, кекси із вмістом ТГК, рослини коноплі з гроубоксом, вакууматор, гріндери для подрібнення канабісу, електронні ваги, саморобні пристрої для вживання наркотичних засобів, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

За цінами «чорного» ринку, вартість вилученого становить близько 3 мільйонів гривень.

Трьох фігурантів затримано в порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Після отримання результатів усіх експертиз буде вирішено питання щодо додаткової правової кваліфікації дій фігурантів, зокрема за ч. 3 ст. 307 КК України.

