Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:16
Просмотров: 77

На Харківщині чоловік викрав з лікарні кисневу систему: зловмисника затримано

На Харківщині чоловік викрав з лікарні кисневу систему: зловмисника затримано

Поліцейські Чугуївщини викрили чоловіка, який розібрав кисневу систему у лікарні.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У листопаді до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку з лікарні – невідомий демонтував елементи кисневої системи, що забезпечує роботу медичного закладу.

Працівники карного розшуку у ході оперативно-розшукових заходів встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 39-річний чоловік, раніше судимий за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

Скориставшись вільним доступом, фігурант зняв мідні труби та кисневі крани. Викрадене він здав до пункту приймання металобрухту, а отримані кошти витратив на власні потреби. У результаті лікарні завдано збитків на суму понад 15 тисяч гривень.

За вчинене чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 