На Харківщині чоловік викрав з лікарні кисневу систему: зловмисника затримано

Поліцейські Чугуївщини викрили чоловіка, який розібрав кисневу систему у лікарні.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У листопаді до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку з лікарні – невідомий демонтував елементи кисневої системи, що забезпечує роботу медичного закладу.

Працівники карного розшуку у ході оперативно-розшукових заходів встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 39-річний чоловік, раніше судимий за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

Скориставшись вільним доступом, фігурант зняв мідні труби та кисневі крани. Викрадене він здав до пункту приймання металобрухту, а отримані кошти витратив на власні потреби. У результаті лікарні завдано збитків на суму понад 15 тисяч гривень.

За вчинене чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости