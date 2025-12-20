Де з початку доби тривають бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 20.12.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 128, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровий Яр, три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник сім разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська та Виїмки, чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Васюківка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ відбили 15 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій.

