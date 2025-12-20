У понеділок в Індустріальному районі Харкова деякі будинки відключать від газопостачання

Через роботи на газових мережах в Індустріальному районі Харкова у деяких будинках відключать газ.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

22 грудня 2025 року будуть проведені роботи на системі газопостачання в Індустріальному районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул. Кочетоцька буд. 5

Фахівці просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначають газовики.

Агентство Телевидения Новости