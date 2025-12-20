Другое
У лікарні помер поліцейський, якого було поранено внаслідок удару БпЛА по Харківщині

Трагічна втрата для поліцейської родини Харківщини: помер Ігор Шулєпов, поранений внаслідок удару БпЛА.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

12 грудня 2025 року, перебуваючи поза службою, зазнав тяжких поранень інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції внаслідок удару ворожого безпілотника по автозаправній станції в селі Павлівка Харківського району.

За словами медиків, весь цей час лікарі боролися за його життя, однак 20 грудня поліцейський помер у медичному закладі, так і не прийшовши до тями.

Старший лейтенант поліції Ігор Шулєпов присвятив понад 20 років життя службі в органах внутрішніх справ, сумлінно та віддано виконував службові обов’язки.

У загиблого поліцейського залишилися дружина, 16-річний син та 8-річна донька. 

