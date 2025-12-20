У Ізюмі загинув чоловік та його дружина, яка працювала у поліції: правоохоронці фіксують наслідки

Внаслідок обстрілу загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка є працівником поліції.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Також 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу.

20 грудня близько 15:40 війська російської федерації завдали удару по місту Ізюм, застосувавши керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілу пошкоджено територію непрацюючого промислового підприємства, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Поліцейські проводять огляди, фіксують наслідки обстрілу та збирають докази.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України.

