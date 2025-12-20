Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих в Ізюмі

Сьогодні вдень російські війська завдали декількох ударів керованими авіабомбами по місту Ізюм.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Одне з влучань сталося на території приватного домоволодіння — житловий будинок зазнав значних руйнувань. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні оселі та багатоповерхівки. Пожежі не виникло.

За даними ДСНС, під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще одна людина отримала поранення. Також рятувальникам вдалося врятувати хатнього песика.

До ліквідації наслідків авіаудару залучалися 13 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости