Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих в Ізюмі
Сьогодні вдень російські війська завдали декількох ударів керованими авіабомбами по місту Ізюм.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Одне з влучань сталося на території приватного домоволодіння — житловий будинок зазнав значних руйнувань. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні оселі та багатоповерхівки. Пожежі не виникло.
За даними ДСНС, під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще одна людина отримала поранення. Також рятувальникам вдалося врятувати хатнього песика.
До ліквідації наслідків авіаудару залучалися 13 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.