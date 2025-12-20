Вифлеємський вогонь завітав до Харкова

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 грудня, отримав Вифлеємський вогонь миру від Національної скаутської організації «Пласт».

Про це повідомляє міськрада.

У церемонії передачі священного вогню також взяли участь Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, військові капелани, інші представники духовенства, фахівці структурних розділів міської ради, місцеві мешканці.

Ігор Терехов подякував пластунам за те, що, попри складні воєнні часи, вони виконали свою місію та привезли до Харкова символ миру.

«Це символ того, що Україна вистоїть, і ми обов’язково досягнемо справедливого миру. Ми молимося за те, щоб усі наші військові повернулися додому живими та здоровими. Нехай новий рік принесе нам мир, спокій і злагоду. Дякую за те, що продовжуєте традиції!» – наголосив мер.

Вифлеємський вогонь миру – це щорічна міжнародна акція, започаткована скаутами. Символічний вогонь запалюється у Вифлеємі, в місці народження Ісуса Христа, і передається від країни до країни. Він є символом миру, добра, єдності, світла, що долає темряву, та надії на краще майбутнє.

Українські пластуни прийняли вогонь від австрійських скаутів. Далі його розвозять по всій Україні: захисникам та захисницям на передову, до храмів, державних установ, лікарень, міських рад, громад.

