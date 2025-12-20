Побив до смерті знайомого: справу про вбивство у Валках передано до суду

Смертельне побиття у Валках: справу передано до суду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2025 року у місті Валки 37-річний обвинувачений прийшов до квартири 47-річного знайомого.

У коридорі між ними виникла сварка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений раптово вдарив чоловіка кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову, від чого той упав на підлогу. Не зупиняючись, нападник наніс ще один удар.

Від отриманих травм потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Прокурор у суді наполягав на обранні чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши домашній арешт.

Прокуратура не погодилася з цим рішенням і подала апеляційну скаргу, яку було задоволено.

Ухвалу суду першої інстанції скасовано і застосовано до чоловіка запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Нині прокурор Богодухівської окружної прокуратури Харківської області затвердив стосовно нього обвинувальний акт за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Справу розгляне Валківський районний суд Харківської області.

