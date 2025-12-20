Побив до смерті знайомого: справу про вбивство у Валках передано до суду
Смертельне побиття у Валках: справу передано до суду.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, у вересні 2025 року у місті Валки 37-річний обвинувачений прийшов до квартири 47-річного знайомого.
У коридорі між ними виникла сварка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений раптово вдарив чоловіка кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову, від чого той упав на підлогу. Не зупиняючись, нападник наніс ще один удар.
Від отриманих травм потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Прокурор у суді наполягав на обранні чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши домашній арешт.
Прокуратура не погодилася з цим рішенням і подала апеляційну скаргу, яку було задоволено.
Ухвалу суду першої інстанції скасовано і застосовано до чоловіка запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Нині прокурор Богодухівської окружної прокуратури Харківської області затвердив стосовно нього обвинувальний акт за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Справу розгляне Валківський районний суд Харківської області.