Сегодня 09:00
На Харківщині загинув захисник із Золочівської громади

На Харківщині загинув захисник із Золочівської громади

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець Збройних сил України Віктор Кісільов. Боєць із квітня 2025 року брав участь в обороні регіону.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Віктор Кісільов народився 8 лютого 1979 року в Харкові та закінчив Харківську школу №120. Дитинство і юність він провів у Золочеві, де мешкав у бабусі.

Після здобуття освіти Віктор Кісільов майже десять років працював у Харківському підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій. З квітня 2025 року проходив військову службу та боронив кордони Харківської області.

23 липня 2025 року Віктор Кісільов загинув поблизу населеного пункту Петро-Іванівка Куп’янського району Харківської області. У загиблого залишилися мати, сестра та син.

