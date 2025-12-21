На Харківщині загинув захисник із Золочівської громади

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець Збройних сил України Віктор Кісільов. Боєць із квітня 2025 року брав участь в обороні регіону.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Віктор Кісільов народився 8 лютого 1979 року в Харкові та закінчив Харківську школу №120. Дитинство і юність він провів у Золочеві, де мешкав у бабусі.

Після здобуття освіти Віктор Кісільов майже десять років працював у Харківському підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій. З квітня 2025 року проходив військову службу та боронив кордони Харківської області.

23 липня 2025 року Віктор Кісільов загинув поблизу населеного пункту Петро-Іванівка Куп’янського району Харківської області. У загиблого залишилися мати, сестра та син.

Агентство Телевидения Новости