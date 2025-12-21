Двоє людей загинули на Харківщині внаслідок обстрілів за добу

Протягом доби під обстрілами перебували шість населених пунктів Харківської області. Двоє людей загинули, двоє постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмі загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка. У селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік.

Унаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селищі Куп’янськ-Вузловий та п’ять приватних будинків у селищі Великий Бурлук.

В Ізюмі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, палац культури та 13 автомобілів.

У Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку в селі Приморське.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували дев’ять КАБів, чотири БпЛА «Герань-2» та один БпЛА, тип якого встановлюється.

