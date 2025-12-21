Окупанти атакували в районах восьми населених пунктів на Харківщині: відбито 19 штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 грудня. Розпочалася 1397 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, скинувши при цьому 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3609 обстрілів, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2833 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів:

Ізюм Харківської області;

Дубовики Дніпропетровської області;Преображенка Запорізької області;Снігурівка Миколаївської області.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости