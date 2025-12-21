Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 99

Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині безпілотниками

Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині безпілотниками

Протягом доби росіяни завдавали ударів по Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області

Внаслідок обстрілу Ізюмського району загинув 47-річний чоловік та його 42-річна жінка. Також місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес.

Через авіаційний удар в місті Ізюм пошкоджено будівлю кафе, палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю.

У селі Ківшарівка внаслідок обстрілів постраждав цивільний чоловік. У Купʼянському районі пошкоджено приватні будинки.

Унаслідок ударів російських БпЛА по Чугуївському району пошкоджена база відпочинку, яка не функціонує, поблизу села Приморське.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 