Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині безпілотниками
Протягом доби росіяни завдавали ударів по Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області
Внаслідок обстрілу Ізюмського району загинув 47-річний чоловік та його 42-річна жінка. Також місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес.
Через авіаційний удар в місті Ізюм пошкоджено будівлю кафе, палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю.
У селі Ківшарівка внаслідок обстрілів постраждав цивільний чоловік. У Купʼянському районі пошкоджено приватні будинки.
Унаслідок ударів російських БпЛА по Чугуївському району пошкоджена база відпочинку, яка не функціонує, поблизу села Приморське.