Росіяни атакували базу відпочинку на Харківщині безпілотниками

Протягом доби росіяни завдавали ударів по Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області

Внаслідок обстрілу Ізюмського району загинув 47-річний чоловік та його 42-річна жінка. Також місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес.

Через авіаційний удар в місті Ізюм пошкоджено будівлю кафе, палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю.

У селі Ківшарівка внаслідок обстрілів постраждав цивільний чоловік. У Купʼянському районі пошкоджено приватні будинки.

Унаслідок ударів російських БпЛА по Чугуївському району пошкоджена база відпочинку, яка не функціонує, поблизу села Приморське.

