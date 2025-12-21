Росіяни атакували Україну 97 БпЛА, 75 з них знешкоджено

У ніч на 21 грудня, починаючи з 18:00 20 грудня, рф атакувала Україну 97 ударними БпЛА Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 60 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 75 російських дронів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитої цілі на одній локації.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», – попередили в Повітряних силах.

Агентство Телевидения Новости