У Німеччині з 2026 року посилять умови допомоги для безробітних: нова система стане суворішою

З 1 липня 2026 року в Німеччині замість Bürgergeld для працездатних безробітних запроваджують нову систему — Grundsicherung («базова підтримка»). В уряді вже заявляють, що вона буде значно суворішою за Bürgergeld.

Про це пише Bild.

Йдеться приблизно про 3,87 млн людей – саме стільки одержувачів нинішньої допомоги вважаються працездатними та автоматично перейдуть на нову модель.

Розмір виплат при цьому не змінюється: 563 євро на місяць для однієї людини, 506 євро для партнера і від 357 до 471 євро для дітей. Як пояснили у Федеральному міністерстві праці, держава, як і раніше, буде оплачувати оренду та опалення.

Головна відмінність – санкції. Тепер уже за перше порушення обов’язків допомогу можуть скоротити на 30%. Після трьох пропущених візитів до центру зайнятості виплати припиняються повністю. Якщо людина понад чотири тижні не виходить на зв’язок, держава перестає платити та за житло. Для порівняння, при Bürgergeld штрафи починалися з символічних 10%.

Українські біженці, які прибули після квітня 2025 року, отримуватимуть вже не Grundsicherung, а нижчі виплати для шукачів притулку. Громадяни України, які приїхали до Німеччини раніше і подали документи на отримання статусу біженця, залишаться в новій системі.

