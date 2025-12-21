Майже 67 тисяч перетинів кордону за добу: ситуація на пунктах пропуску Львівщини

У пунктах пропуску Львівської області в період різдвяно-новорічних свят традиційно фіксується суттєве зростання пасажиропотоку. За минулу добу державний кордон у регіоні перетнули майже 67 тисяч осіб, при цьому переважає в’їзд в Україну.

Про це повідомили в ДПСУ.

На всіх напрямках спостерігається накопичення транспортних засобів. Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині».

«За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули майже 67 тисяч осіб. При цьому наразі переважає в’їзд в Україну. Різниця між кількістю тих, хто в’їхав і виїхав, становить понад 3,5 тисячі осіб», – йдеться в повідомленні.

З метою мінімізації часу очікування прикордонники радять планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік є меншим.

Для автобусних перевезень діє електронна система єЧерга, у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Радимо заздалегідь уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

Для пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.

Оперативна ситуація на україно-польському кордоні станом на 11:00 21 грудня

Виїзд з України:

Краківець – 160 авто, 22 автобуси;Рава-Руська – 110 авто;Шегині – 90 авто, 19 автобусів;Смільниця – 80 авто;Грушів – 80 авто;Угринів – 75 авто;Нижанковичі – 55 авто.

В’їзд в Україну:

Краківець – 500 авто;Шегині – 200 авто;Рава-Руська – 120 авто;Угринів – 80 авто;Нижанковичі – 70 авто;Грушів – 30 авто.

Смільниця працює без затримок.

