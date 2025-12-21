Другое
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 боїв з початку доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 грудня. Триває 1397 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 93.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, росіяни атакували у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали шість штурмів у напрямках Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні росармія здійснила вісім атак на позиції українців у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

