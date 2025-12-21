Сегодня 17:23
Росіяни завдали ракетного удару по Золочівській громаді
21 грудня, о 9:25, російські війська завдали ракетного удару по селу Одноробівка Богодухівського району Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Внаслідок влучання пошкоджень різного ступеня зазнали:
3 двоповерхові багатоквартирні будинки;12 приватних будинків;господарчі споруди;енергомережі;заклад освіти, який не працює.
Обійшлося без постраждалих.
Тип ракети, яку росіяни застосували для удару по населеному пункту, встановлюється.