Сегодня 17:23
Росіяни завдали ракетного удару по Золочівській громаді

21 грудня, о 9:25, російські війська завдали ракетного удару по селу Одноробівка Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок влучання пошкоджень різного ступеня зазнали:

3 двоповерхові багатоквартирні будинки;12 приватних будинків;господарчі споруди;енергомережі;заклад освіти, який не працює.

Обійшлося без постраждалих.

Тип ракети, яку росіяни застосували для удару по населеному пункту, встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

