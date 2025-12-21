У Харкові виявили тіло мешканки пансіонату для людей похилого віку

Правоохоронці Харкова з’ясовують обставини смерті 64-річної жінки, яку понад три тижні розшукували як безвісти зниклу. Тіло виявили на території пансіонату для людей похилого віку, попередньо, ознак насильницької смерті не виявлено.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

28 листопада адміністрація одного з пансіонатів для людей похилого віку у Шевченківському районі міста звернула до поліції із заявою про зникнення 64-річної підопічної.

На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 3. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «безвісти зникла».

21 грудня до територіального підрозділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла зниклої жінки на території пансіонату. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі померлої не виявлено.

Наразі правоохоронці встановлюють причини смерті жінки та всі обставини події. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

