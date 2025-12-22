Окупанти атакували північ, південь та схід України 86 безпілотниками

У ніч на 22 грудня, починаючи з 19:00 21 грудня, росіяни запустили по Україні 86 ударних БпЛА Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; ТОТ Донеччини, Чауда (ТОТ АР Крим). Понад 50 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 58 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на одній локації.

