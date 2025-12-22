На Харківщині ліквідували наслідки влучання російської ракети в дорогу
У Харківській області на дорозі поблизу селищі Золочів було зафіксовано влучання російської ракети.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Унаслідок ракетного удару було пошкоджено дорожнє покриття, на місці утворилася велика вирва.
Пошкодження становило потенційну загрозу для безпеки дорожнього руху та потребувало невідкладного реагування – зазначили у Службі.
Для ремонту дорожники використали 44 тонни піщано-щебеневої суміші та 7,2 тонни гарячого асфальтобетону.
Наразі рух транспорту на зазначеній ділянці повністю відновлено.