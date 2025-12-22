На Харківщині ліквідували наслідки влучання російської ракети в дорогу

У Харківській області на дорозі поблизу селищі Золочів було зафіксовано влучання російської ракети.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Унаслідок ракетного удару було пошкоджено дорожнє покриття, на місці утворилася велика вирва.

Пошкодження становило потенційну загрозу для безпеки дорожнього руху та потребувало невідкладного реагування – зазначили у Службі.

Для ремонту дорожники використали 44 тонни піщано-щебеневої суміші та 7,2 тонни гарячого асфальтобетону.

Наразі рух транспорту на зазначеній ділянці повністю відновлено.

