На Житомирщині внаслідок удару «шахеда» постраждала бригада вантажного потяга

Уночі 22 грудня неподалік міста Коростень зійшов із рейок вантажний поїзд. За попередніми даними, потяг було уражено внаслідок детонації, ймовірно БпЛА Shahed.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«Через «негабарит» по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив», – йдеться в повідомленні.

Одна пасажирка дістала поріз склом, меддопомогу постраждалій надали на місці.

Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані.

Із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46, який перенаправляють об’їзним маршрутом. Також буде вплив для низки наступних поїздів, які перенаправляють через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин.

Через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

92 Львів – Київ;

30 Ужгород – Київ;

8/150 Чернівці – Київ;

52 Перемишль – Київ;

68/20 Варшава, Холм – Київ;

108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ рухатиметься через Житомир, тож затримка буде дещо меншою.

По станції Шепетівка організовується пересадка на приміський шатл в напрямку Коростеня і аналогічно в зворотному напрямку.

Агентство Телевидения Новости