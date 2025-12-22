На Харківщині російський дрон влучив у житловий будинок

У неділю, 21 грудня близько 20:00 російський дрон влучив у двоповерховий житловий будинок у селі Баранівка Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Будинок на чотири квартири зазнав значних пошкоджень. Дві сімʼї, що у ньому мешкали, евакуйовані.

Без постраждалих.

Нагадаємо, у неділю російські війська завдали ракетного удару по селу Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Внаслідок влучання пошкоджень різного ступеня зазнали три двоповерхові багатоквартирні будинки, 12 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі та заклад освіти, який не працює.

Агентство Телевидения Новости