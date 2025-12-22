Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:07
Просмотров: 61

На Харківщині російський дрон влучив у житловий будинок

На Харківщині російський дрон влучив у житловий будинок

У неділю, 21 грудня близько 20:00 російський дрон влучив у двоповерховий  житловий будинок у селі Баранівка Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Будинок на чотири квартири зазнав значних пошкоджень. Дві сімʼї, що у ньому мешкали, евакуйовані.

Без постраждалих.

Нагадаємо, у неділю російські війська завдали ракетного удару по селу Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Внаслідок влучання пошкоджень різного ступеня зазнали три двоповерхові багатоквартирні будинки, 12 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі та заклад освіти, який не працює.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 